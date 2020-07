Rodinná záležitost. Hra Creaks je o něco obtížnější než již vydané tituly od Amanity, například Chuchel. Ideální bude, když se do hraní zapojí děti i dospělí, nejlépe celá rodina.

Nový titul od českého studia Amanita se liší od předchůdců Machinaria nebo Samorostu, zachovává si ale hravost, důraz na logické hádanky a ručně kreslené grafické prostředí.

Hra Creaks, za kterou stojí designér Radim Jurda, vznikala od prvního nápadu do vydání celých osm let. Základní myšlenka ale zůstala stejná: v šeru nejsou věci tím, za co je máme. Fantazie někdy může vytvořit hrozivé prostředí, ze kterého není snadné uniknout.