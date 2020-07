Promítat filmy na prostěradlo vedle obytného vozu, chatky nebo na zahradě má své kouzlo. Malému projektoru BenQ GS2 k tomu navíc stačí jen vestavěná baterie.

Audiofil nikdy nebude spokojený se zvukem z malého Bluetooth reproduktoru, ale ani on si s sebou na cesty nenaloží velkou aparaturu. Podobné je to s projektory. Ty nejlepší vytvoří dokonalou iluzi kinosálu, stojí ale stovky tisíc a unese je jen kulturista. Malá přenosná kostka, která se obejde i bez elektrické zásuvky, je proti tomu zábavná hračka. Právě na uživatele, kteří chtějí vyrazit do přírody s kinem, vsadil BenQ. Do kompaktního těla modelu GS2 dokázal vměstnat projektor, Bluetooth reprosoustavu i "chytrou televizi" schopnou fungovat na baterii přibližně tři hodiny.