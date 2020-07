Foto: Reuters Česká republika v čele s Andrejem Babišem stojí v EU poněkud stranou. Rozhodně to ale není tím, že by o všem rozhodovalo Německo či Francie.

Představa, že dění v Evropské unii určují jen Německo s Francií, je mylná. Poslední týdny nabídly hned několik příkladů toho, jak si menší státy prosadily svou. Stačí, když vědí, co chtějí, a vysvětlí to ostatním. Jenže to není případ Česka. To k zemím, které utvářejí dění v unii, nepatří. Vlastní vinou.

Bývalý prezident Václav Klaus se zamyslel nad tím, kdo ovládá Evropu. Příležitost mu k tomu dal fakt, že Německo nyní předsedá Evropské unii. Skutečnost, že Berlín na šest měsíců převzal předsednictví unie, ale podle Klause nic neznamená. "Pro lidi v ostatních, zejména menších členských zemích EU má Německo permanentní předsednictví," prohlásil. Podpořil tak názor, že Němci ostatním státům diktují, ať už zrovna unii formálně předsedají nebo ne. reklama