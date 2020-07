Celovečerní životopisný snímek Havel ukazuje dramatika, disidenta a budoucího prvního polistopadového prezidenta republiky v až příliš strnulé zkratce. Je plný symbolů, ale bez života.

Muž s knírkem přikuluje sud v areálu pivovaru, vystaven posměchu ostatních pracantů. Dávají mu najevo, že mezi ně nepatří. Kníratý intelektuál nervózně postává, poslouchá jejich špičkování a pak nesměle pronese: "Nemohli byste mi taky říkat vole?" Václav Havel očima scenáristy, režiséra a producenta Slávka Horáka a v podání Viktora Dvořáka je v životopisném dramatu váhavý, nerozhodný nekňuba, který má problém zapadnout do kolektivu. Horák nechtěl natočit pomník velikána. To se mu nepochybně povedlo. Bolestivým paradoxem jeho díla je však to, že při snaze udělat z ikony člověka vymazal vše ostatní.