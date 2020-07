Na Kickstarteru, největším crowdfundingu světa, se zkouší prosadit ambiciózní projekt s kořeny na Valašsku: barevný zámek, který má v sobě alarm, gyroskop a zavolá na mobil, když vám kradou kolo nebo lyže. Jmenuje se Pealock a ve znaku má páva. To proto, že pávi jsou prý skvělí strážci.

Ke sportu měl Marek Vala blízko od dětství. Do svých 18 let závodně lyžoval, hrál soutěžně tenis, s otcem pravidelně sjížděl trailové trasy na horském kole. Cena vybavení, které měl v garáži, tak šla do vysokých desítek tisíc korun. Před čtyřmi lety mu pod sjezdovkou v Kaprunu ukradli nové lyže Atomic za 20 tisíc korun a málem takhle přišel i o kolo. "Došlo mi, že na trhu chybí chytrý malý zámek, který by byl pro lidi, jako jsem já nebo můj táta," popisuje třicetiletý vsetínský rodák. Teď už takový zámek, který má v sobě alarm, umí komunikovat s mobilem a vejde se do kapsy, je k dispozici. Vala si kvůli němu založil firmu, s pomocí designérů a techniků jej vyvinul a teď doufá, že s ním uspěje na trhu. A jde na to systematicky a na českého podnikatele i nezvykle.