Existuje jednoduchý recept na skvělou hru. Vezměte zajímavé historické období a proměňte ho v otevřený svět. Ghost of Tsushima ví, jak na to.

Sedm samurajů, 47 róninů a nakonec i Kill Bill. Filmy, které vybudovaly a povzbudily legendu hrdých japonských válečníků a jejich schopností vládnout dvojicí různě dlouhých mečů. Ve videoherním světě jsou samurajové a ninjové k vidění poměrně často, ale až s Duchem Cušimy přichází opravdu otevřený a barvitý svět plný filmové atmosféry. Ghost of Tsushima používá ověřený herní koncept, příběh Jina Sakaie připomíná úspěšné hry jako The Witcher 3 nebo poslední dva díly Assassin's Creed. Hrdinu čeká silný příběh i spousta vedlejších úkolů, prozkoumávání krajiny a sbírání předmětů.

Pro někoho může být sázka na jistotu v podobě povědomých herních činností zklamání, pro jiného jde o trefu do černého. Známá herní struktura ale dává hráčům dostatek zábavy. Ghost of Tsushima se od konkurence dokáže odlišit prostředím a jeho stylizací. Jen málo her umí zkombinovat brutální souboje s tak výraznou prezentací snové krajiny, rozjímáním i skládáním básní. Vývojáři ze Sucker Punch se inspirovali také u Nintenda a jeho hry Zelda: Breath of the Wild − na zajímavosti v krajině upozorňuje vítr, zlatí ptáci nebo nebojácné lišky, které si hlavní hrdina může i pohladit.

Ghost of Tsushima je skvělá letní hra, její největší vadou je dostupnost výhradně na PlayStation 4. Jako náplast majitelům jiných platforem chystá francouzský Ubisoft nový díl Assassin's Creed s Vikingy. Japonské dobrodružství vypadá uhlazeněji, v tom vikinském budou mít hráči možnost ovládat i dvě sekery nebo dva štíty najednou. A bez čekání je možné se vydat do světa Zaklínače, který získal díky seriálové podobě na Netflixu nové fanoušky. A nebo na předhusitskou Sázavu, mezi elitu v oblasti her se silným historickým nábojem a otevřeným světem patří i "naše" Kingdom Come: Deliverance.