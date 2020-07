Chytré hodinky umí spoustu věcí, ale sporttestery jsou jiné. Namísto propojení s mobilem se soustřeďují na přesné sledování dat o pohybu. Platí to i o Coros Apex Pro.

Začalo to cyklistickou helmou, která měla chránit jezdce tím, že zvuk z telefonu přenáší do ucha prostřednictvím kostí. Ze start-upu Coros se ale během posledních let stal silný vyzyvatel zavedených sportovních hodinek. Běžecký model Apex Pro slibuje dvě věci: přesné měření a navigaci s baterií, která vydrží i ultramaraton − měsíc "normálního" aktivního používání nebo až 40 hodin s aktivní GPS zabudovanou v hodinkách.