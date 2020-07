I když dnes přichází do českokrumlovského Egon Schiele Art Centra méně lidí než před koronakrizí, jeho zakladatelka a ředitelka Hana Jirmusová Lazarowitz si nezoufá. Těší se z nadšení českých, rakouských a německých návštěvníků. "Jako kdyby se vraceli blízcí příbuzní," říká.

Nejprve si myslela, že je to horší než za povodně. Tehdy, v roce 2002, kdy voda zaplavila historické centrum Českého Krumlova a v galerii jí bylo na dva metry, také zůstala v budově sama. Nedovedla si představit, že by měla opustit obrazy a vše, co tak obtížně budovala a prosazovala.

"Byla to šílená noc, ale věděla jsem, že pár set metrů odsud se nic zlého neděje, povodeň není v jiných zemích Evropy ani v Kanadě. A přátelé odtamtud hned volali, pomáhali. Tehdy jsem se necítila tak sama, jako když přišla korona. Zasáhla celý svět. Kdo by myslel na galerii v Krumlově?"