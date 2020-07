Po úspěšném debutu Domácí péče se bývalý reklamní režisér Slávek Horák pustil do projektu o zásadních postavách českých dějin. Snímek Havel zkoumá, co utvořilo budoucího prezidenta. Jeho vznik podpořila řada předních byznysmenů. Jak se dnes financuje český film?

Umělci mnohdy hovoří o tom, co svět komplikuje. Jak svým dílem, tak během rozhovorů. Asi to patří k povaze umění, klást otázky. Režisér Slávek Horák však působí, jako by filmařina byla procházka růžovým sadem. Sehnat peníze na vlastní filmy? Žádný velký problém. Psát a točit o ikoně, která polarizuje českou společnost? Prý si ani na chvilku nepřipustil žádný tlak. Během rozhovoru v dejvickém hotelu International bylo jeho hlavní emocí nadšení.