Nejvyšší hongkongští představitelé se zástupci čínské komunistické strany otevřeli bezpečnostní úřad v Hongkongu poté, co čínská vláda prosadila nový bezpečnostní zákon pro toto autonomní město.

Velká Británie: Pojďme debatovat o rasismu, navrhuje princ Harry

Princ Harry a jeho manželka Meghan chtějí, aby se Velká Británie vypořádala se svou koloniální minulostí, včetně křivd, které Britové obyvatelům někdejších kolonií způsobili.

Pro začátek bude třeba o kolonialismu a rasismu více mluvit. "Nebude to jednoduché a v některých případech ani příjemné, ale musíme to provést. Těžit z toho budou všichni," prohlásil Harry během on-line setkání s představiteli černošské menšiny zemí Commonwealthu. Bez poznání historie se společenství vzniklé z bývalého koloniálního impéria podle něj neposune dál. Harry tvrdí, že rasismus v daných zemích stále přetrvává. I proto se chce pár nyní více zapojit do aktivit hnutí prosazujícího rasovou spravedlnost.