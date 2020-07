U západních sousedů pracuje kvůli lepším výdělkům armáda českých číšníků, kuchařů, řemeslníků, dělníků či pečovatelek. Menší část "gastarbeiterů" představují vysokoškoláci, kteří našli stejně kvalifikovanou práci, jakou zastávali v Česku. Navštívili jsme lékárníka, lékaře a učitele. Těchto profesí je zvláště v německém pohraničí překvapivý nedostatek.

Na stěně starožitně vyhlížející místnosti visí černobílé portréty ctihodných lékárníků. Je jich sedm, první magistr farmacie tady, v lékárně v bavorském městečku Arzberg, sloužil do roku 1870 a jmenoval se Friedrich Scheidenmandel. Na poslední v řadě historických fotografií s německy znějícími jmény vidíte Wernera Cruella, jenž z lékárny odešel do penze v roce 1967. Dnes je tu lékárníkem Ondřej Skupien. Přišel před pěti lety z druhé strany hranice, z Františkových Lázní, a chtěl by zůstat co nejdéle. Fotku tu zatím nemá.