Svět financí prochází velkou změnou a sdílená ekonomika proniká i do Česka. Start-up Upvest propojuje developery s lidmi, kteří jim půjčují na jejich projekty. Jeho zakladatel David Musil letos plánuje na své platformě vybrat až čtvrt miliardy. Tím ale jeho ambice nekončí, a aby je mohl naplnit, investorem v jeho firmě se stala jedna z největších českých bank.

Při pohledu na studijní i pracovní zkušenosti čerstvě třicetiletého Davida Musila se člověk ne­ubrání poznámce: Co ten člověk ještě dělá v Česku? Na londýnské City University nejprve získal bakalářský titul ve financích a k němu pak přidal magistra na Cambridge. První pracovní zkušenosti získával v poradenské kanceláři Deloitte a v bance JPMorgan, taktéž na ostrovech. Uvědomil si tam ale dvě věci: jednak, že by radši dělal sám na sebe, jednak, že v Česku chybí on-line nástroj na financování developerských projektů, jako je britský The House Crowd. Rozhodl se to změnit a jeden takový projekt, nazvaný Upvest, založil. To bylo v roce 2017.

Po třech letech je zřejmé, že to byl správný krok. "Letos plánujeme na naší platformě vybrat až čtvrt miliardy korun, loni to bylo 100 milionů," říká Musil. Upvest spojuje developery s drobnými investory, kteří se jim výměnou za úrok obvykle mezi pěti a sedmi procenty složí na úvěr, který funguje jako doplněk k bankovnímu financování. Je to velmi jednoduché, vše probíhá přes internet, minimální vstupní investice je pět tisíc korun a ve své podstatě jde o velmi podobný princip jako u služby Zonky, kde zase lidé půjčují jiným lidem.

"Momentálně nás je v týmu šest, ale rádi bychom přibrali další kolegy, kteří by nám pomohli se ještě více rozjet," líčí Musil své plány. Až dosud Upvest pomáhal financovat bytové projekty, desítky milionů se přes něj vybraly třeba na apartmánové domy na Šumavě, na rodinnou zástavbu na Malvazinkách nebo na výkup staršího domu určeného pro přestavbu v pražském Karlíně. "Cítíme potenciál i v administrativní zástavbě, tam bychom rádi upřeli pozornost," dodává zakladatel Upvestu s tím, že dokonce o jednom takovém projektu už jednají. Jde o spolufinancování rekonstrukce jednoho brněnského kancelářského komplexu s celkovým rozpočtem 600 milionů a na Musilově platformě by se měla vybrat desetina. "Moje vize je, že Upvest bude platforma pro development v podstatě jakéhokoli charakteru – rezidence, výrobní provozy, kanceláře, sanace brownfieldů. Prostě nemovitostní věci."