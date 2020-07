Politici lžou, korumpují, zneužívají dotace, iracionálně vzývají matku Zemi a otce Slunce. Není čas předat správu věcí veřejných umělé inteligenci, která by se chovala racionálně a odstřihla nás od zlodějin a nesmyslů? Pokusy tady už jsou, jenže politické angažmá umělé inteligence má stále spoustu háčků.

Když člověk sleduje výkony naší politické reprezentace, těžko se někdy brání pocitu, že mají s racionalitou pramálo společného. Nejenže se v kampaních slibují nesmysly. Na pováženou je často i to, na čem je rozhodování založeno. Například premiér Andrej Babiš neváhal minulý týden občanstvo instruovat, že nám cosi vzkazuje "matka Země a otec Slunce". A je veřejným tajemstvím, že se zajímá o to, co mu vyjeví kartářka. Jistě, někomu to může být sympatické, ale opravdu chceme, aby nás v 21. století řídila astrologie? Když člověk tohle vidí, napadá ho provokativní otázka, zda by nebylo lepší dát v politice volnou ruku umělé inteligenci, která by se chovala aspoň racionálně.