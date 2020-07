Kouř (ČR 1990)

obnovená premiéra 9. 7., NFA

Téměř třicet let po své premiéře se do kin vrací digitálně restaurovaný "rytmikál totalitního věku". Režisér Tomáš Vorel v něm propojil svébytnou poetiku generačně spřízněných pražských divadel s "páralovskými" osudy mladého inženýra, jenž nastupuje do dýmem zamořené fabriky. Konečnou podobu sarkastické metafory pokleslosti zplundrované socialistické společnosti ovlivnila listopadová revoluce i následné překotné události. V letošní anketě tuzemských filmových kritiků o nejlepší český porevoluční snímek se Kouř umístil na druhém místě za Koljou (1996) Jana Svěráka.