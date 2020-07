Jeden z nejlepších dostihových koní historie svoje tři velké závody zajel téměř před 50 lety. Jako legenda a morální vzor z doby, kdy Amerikou otřásala válka ve Vietnamu a aféra Watergate, však působí dodnes.

Když je ti smutno, vstaň a běž a nepřestávej a běž, ať se děje cokoliv. Ve tvém životě se objeví lidé, kteří tě budou chtít zpomalit nebo zastavit. Nedovol jim to. Nikdy se nezastavuj, nikdy se neohlížej, všechno, co existuje, je jen to, co je před tebou."

Radu BoJacku Horsemanovi, koni, jenž chodí po zadních, hlavnímu hrdinovi stejnojmenného animovaného seriálu na Netflixu, dal legendární kůň Secretariat. Cynický BoJack, ukázkový necita v typických červených teniskách a šedém saku, jenž neváhá zraňovat své nejbližší a zrazovat své nejlepší přátele, žije z hereckého úspěchu, který už dávno odvál čas. Má jen jediné slabé místo: svůj dlouholetý vzor, úspěšného běžce Secretariata.