Pod krycím jménem Gustav spolupracoval téměř šestnáct let s československou komunistickou rozvědkou. V Británii byl přitom až do své smrti znám jako prominentní reportér, denně se pohybující v zákulisí nejvyšší politiky. Geoffrey Goodman, novinář, který měl českou manželku, se stal dokonce poradcem premiéra Harolda Wilsona. Jeho agentské angažmá vyšlo najevo teprve nyní.

Do telefonní budky vedle londýnského kostela St. Martin in the Fields vešel krátce po třetí odpolední tmavovlasý třicátník v brýlích s černými obroučkami a začal listovat v telefonním seznamu. Pak v něm tužkou cosi zaškrtl a po chvíli odešel. Asi za hodinu do budky vstoupil jiný muž, také otáčel stránkami, potom se na jednu pozorně zadíval a rovněž zmizel.

Oba chlapíci se večer setkali v restauraci Savarin. Muž v brýlích byl novinář z deníku News Chronicle Geoffrey Goodman, v té době už tři roky agent StB. U stolu s ním seděl důstojník rozvědky s krycím jménem Jan Novák, jenž oficiálně působil jako československý diplomat na ambasádě v Británii. Jen málokdo z lidí, kteří po nich hledali číslo v telefonním seznamu v budce u kostela sv. Martina, nejspíš věnoval pozornost zaškrtnutému jménu v pátém řádku a prvním sloupci na desáté stránce. Přitom šlo o důležitý kód, který znamenal, že Goodman a Novák se sejdou tentýž den v dříve určené restauraci.

Když Geoffrey Goodman jako jednadevadesátiletý v roce 2013 zemřel, v nekrolozích v britském tisku se o něm psalo jako o legendě tamní novinařiny, příteli špiček labouristické strany a odborářských bossů, poradci premiéra Harolda Wilsona, několika ministrů a poslanců, expertovi "respektovaném levicí i pravicí". A také jako o vlastenci, který zalhal o svém věku, aby mohl být v roce 1940 už jako sedmnáctiletý přičleněn k RAF a jako letec bojovat proti nacistům.

Jedním z těch, kdo po Goodmanově smrti nešetřili patosem, byl také někdejší britský premiér Gordon Brown: "Byl to dobrý přítel a skvělý člověk, který na celý život zahořel vášní pro spravedlnost." Ekonomický novinář Stefan Stern napsal v Guardianu, že Goodman, jenž prošel redakcemi News Chronicle, Daily Herald, The Sun a Daily Mirror, se každému snažil vždy nezištně radit a pro přístup k němu "nebylo třeba žádné tajné heslo".