Foto: Universal Music – Diane Russo Připadá mi to jako horečnatý sen odehrávající se někde mezi Bohem, ďáblem, srdcem, zemí, planetou a mnou, vyjadřuje zpěvačka Norah Jones pocit ze své nové desky.

Píseň má být jednoduchá a srozumitelná, míní americká zpěvačka a klavíristka Norah Jones. A potvrzuje to novou deskou Pick Me Up Off the Floor, která převyšuje aktuální hudební dění. Přitom vznikla jako autorčin vedlejší produkt.

Když se v roce 2002 písničkářka Norah Jones poprvé ve velkém stylu objevila na hudební scéně, prohlásil britský zpěvák Seal, že se zjevila majitelka nejkrásnějšího hlasu na světě. Po osmnácti letech se na jeho tvrzení nic nezměnilo. Nevlastní dcera slavného indického hráče na sitár Raviho Šankara okouzluje lahodným, zasněným hlasem i na svém osmém studiovém albu Pick Me Up Off the Floor.