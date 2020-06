Investování do akcií je riskantní z podstaty. Jak ale započítat riziko, které představují přehnaně ambiciózní manažeři?

Symbolem chamtivého kapitalismu bez skrupulí se stal americký Enron. Historie firmy, jejíž zánik přinesl největší bankrot v dějinách, není dlouhá. Budoucí burzovní superstar vznikla v polovině 80. let spojením dvou firem, které vlastnily severoamerické plynovody. Deregulace Enron připravila o exkluzivní právo na svou infrastrukturu, proto se vrhl do derivátových obchodů s energetickými surovinami. Díky schopnostem vedení brzy dominoval trhu s plynem a dociloval velkých zisků. Nic, co by budilo podezření.