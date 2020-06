Středověký Robin Hood byl podle legendy lupič, který okrádal bohaté a rozdával chudým. A jeho reinkarnace pro 21. století? Dva přistěhovalci z Východu a mobilní aplikace, přes niž si akcie koupí úplně každý, navíc bez poplatku. V době koronavirem způsobených nevídaně prudkých propadů a podobně rychlých růstů na burze velká věc. A zároveň velké riziko.

Alexander Kearns se 12. června podíval jako každé ráno na mobil. Zkontroloval maily, Facebook a pak otevřel svou oblíbenou aplikaci Robinhood. S tou trávil poslední dny a týdny opravdu hodně času − nakupoval přes ni akcie a postupně se pustil i do mnohem složitějších burzovních operací, například sázek na pokles ceny akcií s pomocí vypůjčených peněz. To, co na displeji svého telefonu uviděl, ho ale vyděsilo: stav účtu hlásil minus 730 tisíc dolarů.

Alex zpanikařil, sedl na kolo a odjel z domu rodičů, kde zrovna trávil univerzitní volno. O pár hodin později se našlo jeho bezvládné tělo, a že šlo o sebevraždu, nebylo pochyb i kvůli tomu, že po sobě zanechal krátký vzkaz. "Jak je možné, aby dvacetiletý kluk bez jakéhokoliv příjmu mohl mít k dispozici milion dolarů na dluh? Já po tom ani nijak netoužil, nechtěl jsem riskovat, myslel jsem, že to jsou moje peníze," napsal v dopise na rozloučenou, kde mimo jiné přiznal, že komplexním transakcím, do nichž se pouštěl, vůbec nerozuměl. Navíc se ukázalo, že nebyl ve ztrátě, ale v plusu 16 tisíc, jen špatně pochopil, co mu aplikace zobrazuje.