Foto: Shutterstock Velcí vůdci tě milují, velcí vůdci tě sledují. Do výšky sedmipatrového paneláku se tyčí bronzové sochy Kim Ir-sena a jeho syna Kim Čong-ila v pchjongjangském Velkém památníku Mansudae.

Obyvatelé Severní Koreje žijí Orwellův román 1984. Nemohou si vybrat zaměstnání, nesmí telefonovat do zahraničí ani sledovat jiná než domácí média a za náznak nesouhlasu s vládou končí v pracovních táborech. Dohlíží na ně 270 tisíc tajných policistů oddaných dynastii Kimů. Je to právě 70 let, kdy se první z nich, Kim Ir-sen, pokusil ovládnout také jih ostrova.

Pozorovací stanoviště Dora v demilitazirovaném pásmu na Korejském poloostrově je nejpodivnějším koncem světa ze všech podivných konců světa. Při pohledu ve směru na sever je vidět divoká příroda bez lidí a lidských výtvorů. Až k horizontu bujná zelená vegetace, kam oko dohlédne, a ticho, kam ucho doslechne. Zóna je od konce korejské války nedotčena člověkem, takže se stala unikátním útočištěm mnoha druhů zvířat. Jeřábů, bažantů, divokých koček a prasat, orlů a zvláštního poddruhu srnčíka čínského, příbuzného jelenů. Ale pod zemí jsou tunely a miny, v okolí ostnaté dráty, střílny, strážní věže a dělostřelecká baterie. Za demilitarizovanou zónou stojí na jedné straně více než milion severokorejských vojáků, na straně druhé 600 tisíc jihokorejských. Je zde soustředěno tolik raket, armádní techniky a munice jako nikde jinde na světě. I hranice mezi Izraelem a Sýrií je ve srovnání s Koreou lázeňskou kolonádou. Od začátku korejské války, jejímž je zóna dědictvím, uplynulo 70 let. Tak dlouho existuje toto v čase zmrazené pásmo nikoho a stejně tak v čase zmrazený režim v Severní Koreji. Režim, který se zatím ze všech existujících nejvíce přiblížil slavnému románu George Orwella 1984. Jako kdyby se jím představitelé kimovské severokorejské dynastie − Kim Ir-sen, jeho syn Kim Čong-il a nyní jeho vnuk Kim Čong-un − inspirovali. reklama