Nezáleží na tom, zda v kapse nosíte mobil za třicet tisíc, nebo za tři. Je vysoce pravděpodobné, že jeho srdce se zrodilo na výrobních linkách tchajwanské firmy TSMC. Její role rychle roste. Nejenže se zabydlela v exkluzivním – nyní už jen trojčlenném – klubu výrobců nejpokročilejších čipů, získává dokonce vedení. Z jejího technologického náskoku těží mnohem známější jména světa počítačů, jako je třeba AMD, Nvidia či Apple.

Tchaj-wan je supervelmoc ve výrobě nejpokročilejší elektroniky, to vědí i laici, a současná debata o vztahu Číny ke své "vzbouřenecké provincii" jeho význam znovu připomněla. Díky spolupráci se známými značkami a velkým investicím v Česku zná naše veřejnost Foxconn, při výběru notebooků se nedá přehlédnout nabídka Aceru či Asusu, nadšenci do mobilních telefonů zase nezapomenou na zásadní roli, kterou při nástupu smartphonů ovládaných přes dotykový displej hrálo taktéž tchaj­wanské HTC. Firma s nejpokročilejší technologií však zůstává ve stínu, a přitom je to gigant, bez jehož produkce se neobejdou ani největší výrobci elektroniky na světě a na jehož vstřícnost při obchodně-technologických válkách s Čínou spoléhá i taková ekonomická síla, jako jsou Spojené státy americké.