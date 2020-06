NASA chystá misi, během níž by měl robot na Měsíci hledat vodu. Robota na oběžnici Země USA vysílají vůbec poprvé.

Astronomové už dlouhou dobu předpokládají, že na Měsíci je voda. O její pravděpodobné přítomnosti svědčí snímky z družic i výzkum kamenů dovezených z Měsíce.

Vůbec poprvé bude vodu přímo na místě hledat samostatné robotické vozítko. Jmenuje se VIPER a jeho vyslání na Měsíci před pár dny potvrdila americká vesmírná agentura NASA. Mise se má uskutečnit za tři roky, robota na místo dopraví soukromá americká firma Astrobotic Technology. NASA jí za to zaplatí v přepočtu 4,7 miliardy korun.

Voda ve formě ledu se podle vědců nachází poblíž obou pólů Měsíce. Ukrytá by měla být v kráterech, do kterých nikdy nedopadá sluneční svit. Čtyřkolový rover má přítomnost životodárné látky zkoumat na jižním pólu. Jeho mise bude trvat 100 dní. S Měsícem se počítá jako se základnou pro budoucí lety na Mars a nalezení vody je pro spuštění marťanských misí klíčové. Vedle zásoby tekutin pro astronauty má měsíční voda sloužit také k výrobě vodíku a kyslíku, které se využívají jako palivo do kosmických raket.

Pro mise na Mars je výhodnější palivo doplnit právě na Měsíci.

Američané na Měsíci robotické vozítko ještě neměli. Při misích Apollo na přelomu 60. a 70. let se po jeho povrchu projížděly pouze rovery řízené astronauty. Roboty dosud na Měsíc vyslaly pouze bývalý Sovětský svaz, Indie a také Čína, jejíž robotické vozítko se loni vydalo zkoumat odvrácenou stranu Měsíce.