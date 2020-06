Bezpečnostní kameru umí vyrobit každý. Ne tak systém, který uživatele zbytečně neruší ani jej nenutí k měsíčním poplatkům hlídací agentuře.

Netatmo začalo jako výrobce chytré domácí meteostanice a pak vstoupilo i do světa zabezpečovací techniky − systémem s popisným názvem "Smart Alarm System with Camera", který úspěšně prošel naším testem. Jde o kamerku Netatmo Welcome se sadou senzorů na dveře a okna a interiérovou sirénou. Kamerka, jednoduchý hliníkový válec, designově následuje meteostanici. Je vybavena kvalitní optikou a senzorem, jenž vidí i ve tmě. Díky umělé inteligenci umí kamerka rozpoznat tváře lidí, takže neděsí majitele zbytečnými poplachy, když kolem ní projde člen rodiny.

Venkovní Smart Outdoor Camera se sirénou je na tom podobně. Nezachytí pouze pohyb, který spustí záznam a upozorní majitele objektu, ale zároveň pozná, zda kolem projelo auto, prošel chodec, proběhl pes nebo kočka, popřípadě zda šlo o nějaký jiný druh pohybu. Nahrávky se ukládají na integrovanou paměťovou kartu s kapacitou 8 GB, zároveň je možné posílat je do on-line úložiště Dropbox, popřípadě na vlastní server nebo síťový disk, ale to chce trochu technických znalostí. Nahraná videa lze přehrávat z mobilní aplikace, která navíc do upozornění na cizí osoby rovnou do náhledu vloží statické snímky.

Pro komunikaci s mobilní aplikací i službou Dropbox slouží kameře integrovaný wi-fi modul, který se připojuje k domácí síti. V případě výpadku internetu se videa ukládají na již zmíněnou kartu, která pojme desítky hodin záznamu. U souborů nahrávaných na Dropbox nebo vlastní server je možné nastavit kvalitu podle potřeby, maximem je FullHD rozlišení samotné kamery. Venkovní chytrá kamera navíc funguje jako světlo s jasem až 1000 lumenů, tedy srovnatelné s 80W až 100W žárovkou. Světlo se nešíří všemi směry, osvěcuje jen kužel před kamerou. Kvůli vysokému výkonu se Smart Outdoor Camera with Siren připojuje přímo na elektrické vedení, instalaci by tak měl ideálně provést profesionál.

Světlo se aktivuje buď ručně z mobilní aplikace, nebo automaticky po setmění pokaždé, když kamera zaznamená pohyb. Neodradí tak jen potenciální zloděje, ale poslouží i při nočních příchodech domů. Cena devět tisíc korun odpovídá tomu, co kamera se světlem a sirénou umí. Navíc snadno pohlídá i pošťáky a kurýry.