Česká firma Futtec vyvinula přístroj na opravu děr na silnicích. Má prodloužit trvanlivost zalátaných úseků a použít se dá také v zimě.

V Česku se podle údajů státu a krajů za opravy silnic a dálnic ročně vynaloží okolo 11 miliard korun. Velká část této sumy směřuje do výtluků. Jenže i když silničáři úsek vozovky s dírami opraví, výmoly se v relativně krátkém čase na daném místě objevují znovu. Tuzemská firma Futtec nyní uvádí stroj, který tento problém řeší. Ve spolupráci s Akademií věd ČR a brněnským VUT vyvinula patentovanou technologii, díky níž by měly zalátané úseky silnic vydržet delší dobu bez zásahů. Veřejné správě by tak mohl přístroj Futtecu ušetřit spoustu peněz za pravidelné opravy, jejichž intervaly by se při jeho používání mohly prodloužit.

Zařízení určené k opravě asfaltových vozovek nese název FT3 a podobá se malé lední rolbě se třemi kolečky. Jeho princip je založený na hloubkovém ohřevu opravovaného místa za pomoci mikrovln. Stroj mikrovlnami ohřeje místo výmolu. Vedle toho se v mikrovlnné troubě uvnitř zařízení až na 120 stupňů Celsia zahřívá také asfaltová směs, kterou se díra zacelí. Celý proces trvá zhruba půl hodiny.

Běžně se výtluky asfaltem pouze zalijí a zarovnají. Pak ale mezi původním materiálem a novou vrstvou mohou vzniknout spáry. A ty vlivem změny počasí a teplot vedou k relativně rychlé obnově původního výmolu. S využitím mikrovlnné technologie se riziko snižuje. Důvodem je hloubkové zahřívání asfaltu přímo uvnitř výtluku. Okraje a dno díry, které jsou rovněž zahřáté, se s novou výplní dokážou v teple lépe propojit. Spáry tak nevznikají.

Nová metoda má podle Futtecu i další výhody. "Neodstraňujeme zbytečně materiál v okolí výtluku, který není potřeba odvážet a likvidovat. A materiál určený na opravy je ohřívaný v minimálním potřebném množství," uvádí zakladatel firmy Jiří Rušikvas. Dodává, že vzhledem k zahřívání výmolu lze opravy za pomoci speciální "mikrovlnky" provádět i v zimě, kdy práce na silnicích obyčejně neprobíhají.

Mikrovlnnou technologii pro silničáře ve Futtecu vyvíjeli celkem osm let. Firma má za sebou několik pilotních oprav poškozených vozovek. Loni v zimě svým mikrovlnným strojem zacelila výtluky na části úseku dálnice D2, stroj si v praxi vyzkoušely také technické služby v Brně nebo v Kopřivnici.