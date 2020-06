Pašeráci lidí. Pro nelegální přepravu migrantů do Británie používají pašerácké gangy často čluny a kamiony.

Musí nádeničit, prodávat drogy nebo se prostituovat. Jen v Británii bylo za rok odhaleno 2000 případů.

Kuře zadarmo neexistuje! Kamarádi kamarádů, kteří ti něco koupí, často chtějí něco na oplátku." Plakáty s tímto textem se loni objevily v londýnských ulicích. Policie zjistila, že drogové gangy oslovují děti v provozovnách rychlého občerstvení, aby je získaly pro práci drogových dealerů.

Pokud je jednou zaháčkují, chlapci a dívky se stávají jejich otroky. Vyšetřovatelé registrují i případ sedmiletého nevolníka.

Další nezletilci jsou do Británie pašováni ze zahraničí. Podle deníku Guardian jde třeba o malé Vietnamce, kteří mizí z dětských domovů v Nizozemsku a v Anglii pak pracují v marihuanových pěstírnách, ale i v nehtových salonech. Jen od září do září let 2018 až 2019 policie odhalila v Británii na 2000 případů dětského otroctví a odhaduje, že skutečný počet je dvojnásobný, přičemž čísla rok od roku rostou.

To vše uprostřed země, jejíž občané se stejně jako další Evropané pohoršují nad zprávami o dětské práci na opačném konci světa. "V Anglii se tyhle věci dějí nepozorovaně, protože jen velmi málo lidí ví, že tam někdo takový jako my vůbec je, a dalším nestojí za to, aby proti tomu vystoupili," píše v e-mailu Eliska Tanzer, mladá autorka knihy Dívka odnikud původem ze Slovenska, jež se sama stala obětí obchodu s dětmi.

Podle záznamů z roku 2017 bylo ve Spojeném království nejvíc dětských otroků z Británie (32 procent), poté z Vietnamu (17), Albánie (10) a Súdánu (7). Policie se například v roce 2014 omluvila za to, že několik let předtím nevyšetřovala udání mířící na skupinu, která organizovala dětskou prostituci ve městě Rochdale poblíž Manchesteru. Většina obětí byly "bílé" Britky. Nakonec policisté usvědčili devět mužů pákistánského původu.

Tři roky stará studie OSN uvádí, že na světě žije 152 milionů dětí nucených nezákonně k práci, z toho téměř polovina v Africe. Pro Evropu a Střední Asii se uvádí společné číslo 5,5 milionu. Na začátku tisíciletí přišla nezisková organizace Karo se zprávou, že dětská prostituce je problémem i v českém pohraničí. Tehdejší nejvyšší státní zástupkyně Marie Benešová ale uvedla, že nejde "o masový ani organizovaný jev".