Herec Robert Downey Jr. v roli producenta s televizí HBO oživil výrazné jméno americké popkultury: Perryho Masona. Ale jinak, než ho známe. Ze suverénního právníka je pochybující detektiv pronásledovaný osobními problémy a traumaty.

Stále to vidí před očima. Dunivá střelba, chaos, strach, smrt kamarádů. "Bůh mě opustil ve Francii," hořekuje Perry Mason, který v sobě nosí trauma ze zákopů první světové války a působí jako bohem zapomenutý outsider. Táhne z něj gin, vypadá ošuntěle, má špinavou kravatu, trápí ho rodinné problémy i zděděné pozemky, o něž nestál. Jako by nepatřil do Los Angeles počátku 30. let minulého století, které víří optimismem, bohatne díky zásobám ropy a vyhlíží blížící se olympiádu. Pod navoněným povrchem však bují korupce a ve městě přibývá únosů dětí, k nimž se jako soukromý detektiv nachomýtne právě Mason. Eleganci sice postrádá, elán a urputnost vypátrat pravdu však nikoliv.