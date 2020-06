Touha postavit se na vlastní nohy přivedla bývalého marketéra Jana Vokurku nejprve k přírodním sirupům a pak k vratislavické minerálce. A také zpátky domů.

Před patnácti lety, v neklimatizovaném autobusu nacpaném lidmi kdesi v Indonésii to Janu Vokurkovi najednou došlo − nápad jeho přítelkyně Marty, aby vyráběl nápoje z bylinek, je to pravé. Před společnou dovolenou si dal tehdejší marketér z Nestlé jasný úkol: vymyslet něco, v čem by mohl začít podnikat, a začít nový život.