Do čela Komunistické strany Číny nastoupil Si Ťin-pching v roce 2012, o rok později se stal prezidentem. V roce 2018 byl do této funkce zvolen podruhé.

Od svého nástupu do funkce generálního tajemníka čínské komunistické strany v roce 2012 provedl Si Ťin-pching tolik změn kurzu, že pozorovatelé hovoří o "třetí revoluci". Po krvavých sociálních experimentech Mao Ce-tunga a ekonomických reformách Teng Siao-pchinga přišel nový režim muže, kterému se v oficiální propagandě přezdívá Velký strýček.

V listopadu 2014 se virálním hitem čínských sociálních sítí stala píseň Strýček Si miluje mámu Pcheng. Zpívá o muži, který přišel do bufetu s vepřovým a nudlemi a stál ve frontě spolu s ostatními zákazníky, vyzdvihuje jeho slušnost a lidovost a refrén opěvuje lásku a věrnost k jeho životní družce. Strýček Si je ovšem generální tajemník čínské komunistické strany Si Ťin-pching, máma jeho manželka Pcheng Li-jüan. "Pokud se budete vdávat, vezměte si někoho, jako je strýček Si," radí jiná píseň čínským dívkám. Oddělení propagandy čínské komunistické strany se činí a ukazuje svého šéfa jako silného vůdce, který ale rozumí potřebám obyčejných lidí. "Propaganda ho líčí jako neúnavného služebníka lidu a jeho revolučního projektu," píše na serveru ChinaFile sinolog Ryan Mitchell. Součástí legendy strýčka Siho je i líčení útrap, které zažil v dobách kulturní revoluce, kdy coby syn vysokého stranického funkcionáře, jenž upadl v nemilost, strávil sedm let na "převýchově" na vesnici. To ho však jen zocelilo a nijak nenarušilo jeho víru v komunistické ideály.