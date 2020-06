Vedle velkých starostí přinesl koronavirus do Česka i nový pokus o zavedení jedné typicky americké formy zábavy: sledování filmů z pohodlí svého vozu. Zpoza volantu se už dalo vyslechnout i pár koncertů či zhlédnout divadelní představení, největší pozornost ale vzbudila autokina, kterých tu během posledních dvou měsíců vyrostlo několik desítek.

Když řidič mačká klakson, znamená to obvykle jediné: "Co děláš? Pohni!" Zvlášť když před ním už dvě hodiny stojí bez pohnutí řada aut. Tohle ale není ten případ, navíc tady troubí všichni. To diváci autokina děkují za projekci. Fenomén známý zejména z hollywoodských filmů, kde autokina bývají kulisou prvních milostných schůzek, se nyní snaží Čechům zasaženým pandemií nabídnout bezpečný kulturní zážitek.