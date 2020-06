Notebook Asus TUF A15 už svým designem říká, že míří spíše na hráče než na manažery. Jeho robustní konstrukce by měla ustát i drsnější zacházení.

Soupeření výrobců procesorů přineslo výkonnější, a přitom levnější počítače. Nový čip od AMD v notebooku Asus TUF A15 prokázal, že zvládne jak hraní, tak i náročnou práci.

Trvalo to skoro půl roku od představení do chvíle, kdy jsme si mohli nové procesory AMD vyzkoušet v reálném provozu. Jako první dorazil notebook Asus TUF A15 vybavený čipem AMD Ryzen 4800H, druhým nejvýkonnějším v nabídce. Ostře řezaná herní řada TUF sice negarantuje odolnost vůči pádům podle vojenských standardů, ale intenzivní přenášení a ťukance při shození batohu na zem by měla zvládnout.