Opravdu spolu? Nová technologie by mohla umožnit vytvořit podobné selfie, aniž by portrétovaní museli být fyzicky spolu.

Apple si nechal patentovat systém, který umí více autoportrétů sdružit do jednoho skupinového snímku.

V době pandemie se lidé naučili, že je bezpečnější mezi sebou udržovat rozestupy.

Co si ale počít, když si chce člověk s kamarády pořídit skupinovou fotku, a přitom se nehodlá vystavit možné nákaze? Odpověď na to má Apple, který začátkem června získal patent na vytváření "umělých skupinových selfie" snímků.

Princip je jednoduchý: uživatel přes speciální aplikaci pozve další lidi na selfie focení a pak je na snímku umístí po svém boku, aniž by se skupina musela fyzicky sejít. Všechny autoportréty se zkrátka sdruží do jednoho, i když jsou od sebe jednotliví účastníci třeba stovky kilometrů daleko. Vedle pořizování snímků má systém zvládat také skupinová videa i živé videopřenosy.

Nápad působí, jako by ho inspirovaly koronavirové problémy, Apple si však o jeho patentování zažádal už před dvěma lety. Shodou okolností patent získal právě nyní. Zatím ale není jasné, kdy a zda vůbec americká firma aplikaci, která by "skládané" selfie uměla, zařadí do výbavy svých iPhonů či tabletů iPad.