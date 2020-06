Postavit stejně kvalitní domácí kino z tradičního receiveru a reprosoustav za 25 tisíc, kolik Sonoc Arc stojí, by dalo spoustu práce, o množství kabelů nemluvě.

Soundbar je nejsnazší způsob, jak zlepšit televizní zvuk a přiblížit se zážitku z kina. Štíhlý panel Sonos Arc na to jde s jedenácti reproduktory.

Tento týden se začal prodávat nový soundbar od Sonosu. Předchozí model Beam byl malý, relativně levný a během čtvrthodiny z něj šlo v kombinaci s dalšími bezdrátovými reprosoustavami kompletní domácí kino. Tento je výrazně větší, má ostatně jedenáct reproduktorů. Hlavní novinkou je podpora technologie Sonos, která slibuje věrnější, přirozenější zvuk, jenž posluchače obklopuje. Sonos Arc toho dosahuje odrazy zvuku od zdí a stropu. Ještě lepšímu filmovému zážitku napomůže přidání dvou zadních reprosoustav, třeba Ikea Symfonisk (každé repro 2690 korun), jež stojí polovinu oproti Sonos One, se kterými jsme testovali my. Verze z Ikey, vytvořená Sonosem, má téměř identický zvuk a snadno se připevní na zeď.

Aby ale Sonos Arc ideálně fungoval, vyžaduje patřičné podmínky. Tou hlavní je správný pokoj − aby iluze trojrozměrného prostoru fungovala, musí být místnost symetrická. Televize také musí podporovat technologii HDMI eARC, která do soundbaru přenese zvuk v prostorovém formátu Dolby Atmos (starší TV s HDMI ARC přenesou jen standardní prostorový zvuk s pěti kanály). V případě dodržení podmínek výsledek opravdu stojí za to. Postavit stejně kvalitní domácí kino z tradičního receiveru a reprosoustav za 25 tisíc, kolik Sonoc Arc stojí, by dalo spoustu práce, o množství kabelů nemluvě.

Sonos Arc má pouze jeden HDMI konektor, zatímco konkurence jich mívá více. Je tak plně závislý na výbavě televize. Vynahrazuje to ale bezdrátovými službami v aplikaci Sonos, která umí do reprosoustavy posílat hudbu z mobilního telefonu i z počítače, na iPhonech a Macích pak nabízí i funkci bezdrátového přenosu AirPlay 2. Reprodukci hudby Sonos Arc zvládá překvapivě dobře. Dynamiku zvuku u filmů i elektronické hudby pak lze posílit subwooferem, ten ale stojí dalších 22 tisíc.