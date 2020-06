V Bílovicích na Zlínsku se svou firmou mmcité vyrábí městský mobiliář, který se prodává po celém světě. A co David Karásek čte?

Jaké knihy máte zrovna na nočním stolku?

Mám tam pěkný komínek knih, těším se na ně na všechny. Ale myslím, že se nakonec stěží dostanu zase jen k povídkám: Takový pěkný pár od Francise Scotta Fitzgeralda, Automat Svět od Bohumila Hrabala anebo povídky Jiřího Kratochvila, který učiní i moje rodné Brno magickým. A pak tam mám Superpozici od Kat Kaufmannové, to je moc dobré čtení. Začítám se ovšem nejen do beletrie, ale i do knih, jako jsou Hluboké město od Pavla Kaliny či Mezi Vídní a Cařihradem od Jana Rychlíka.

reklama

Máte zvlášť oblíbeného spisovatele, k jehož knihám se rád vracíte?

Koho vybrat? Třeba Orhana Pamuka? Nebo Michela Houellebecqa? Ale určitě Michaila Bulgakova a jeho Mistra a Markétku. A rád si čtu dějiny jednotlivých zemí, to je hodně poučné. Zjistíte, že naše minulé i současné problémy vůbec nejsou ojedinělé, že všude lidé bojovali a bojují o lepší uspořádání společnosti a úspěch v tom boji vždycky střídá neúspěch. Pořád dokola.

Co jste četl, když jste byl malý?

Četl jsem hodně, asi nejvíc verneovky všeho druhu. A stal se ze mě tehdy tak trochu frankofil, i když si to Francouzi nezaslouží. Ale hltal jsem i encyklopedie o autech, letadlech či lodích.

Michael Žantovský: Havel, vydalo Argo, 2014. Autor / zdroj: Nakladatelství Argo zobrazit fotogalerii Michel Houellebecq: Podvolení, Odeon, 2015. Autor / zdroj: nakladatelství Odeon Jiří Kratochvil: Brněnské povídky, Druhé město, 2007. Autor / zdroj: Nakladatelství Druhé město David Karásek, spolumajitel firmy mmcité. Autor / zdroj: Honza Mudra

Se kterou autorkou nebo autorem byste rád zašel na skleničku dobrého vína?

S Biancou Bellovou bych moc rád zašel na skleničku vína, myslím, že by bylo o čem povídat. Anebo právě s Michelem Houellebecqem. Povídali bychom si určitě o tom, jak vidí současný západní svět, a já bych se chtěl zeptat, jestli si skutečně myslí, že nám není pomoci.

A s kým byste se nebál strávit desetihodinový let, anebo rovnou byste si troufl s ním ztroskotat na pustém ostrově?

Na pustý ostrov mě netahejte, pokud tam nemají dobré espreso. Ale desetihodinový let bych asi zvládl − třeba s Michaelem Žantovským. Měl bych pár otázek k jeho životopisu Václava Havla, který se mi moc líbil, a pak by mě zajímala jeho britská zkušenost. Nebo jeho názor na Woodyho Allena, kterému se v současné Americe podařilo natočit trezorový film. A kdybych cítil, že už ho moc otravuju, prostě bych usnul a probudil se, až bychom šli na přistání.

A na závěr: existuje kniha, kterou si ještě určitě musíte přečíst?

Že bych začal s tím komínkem na nočním stolku? Knih, které bych si ještě rád přečetl, je celá řada. A tak se těším na dobu, kdy třeba budu mít víc času a víčka mi večer hned tak rychle před spaním nespadnou.