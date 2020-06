Karanténní opatření ustupují, některá ale zůstanou součástí našich životů. Lidé například objevili kouzlo práce z domova a firmy zjistily, že home office jednoduše funguje. Touto cestou jde také IT podnikatel Tomáš Vondráček: zredukuje prostory v administrativním centru, nabídne je k pronájmu a s většinou svých lidí se bude vídat hlavně na dálku. Třeba z lodi.

Jsou to přesně dva roky, co se Tomáš Vondráček se svými firmami WMC/Grey a Actum Digital přestěhoval z Pankráce do moderní holešovické budovy Visionary. Ta se chlubí běžeckou dráhou na střeše, vlastní mobilní aplikací pro život uvnitř domu, spoustou zeleně a světla nebo prestižní ekologickou certifikací LEED. Ze své kanceláře v sedmém patře má pětačtyřicetiletý podnikatel Holešovice jako na dlani, vidí k Vltavě i na trojské skály.