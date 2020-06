Foto: HN – Lukáš Bíba V holešovické rezidenci Marina Island se 80metrový byt pronajímá za 36 tisíc korun.

V okolí Staroměstského náměstí dnes realitní kanceláře nabízejí spoustu prázdných bytů po turistech. Přesto mladí lidé stále nemohou najít v Praze bydlení za rozumnou cenu a mnozí penzisté kvůli přemrštěným nájmům klesají do chudoby. Zeptali jsme se pražských radních, co s tím chtějí dělat a jestli se inspirovali třeba ve Vídni, kde problém už desítky let úspěšně řeší.

Too good to be true, říkají Angličani. Vypadá to příliš dobře, aby to byla pravda. Světlý byt ve výborném stavu v druhém patře domu ze 14. století, tři rozlehlé pokoje, moderně vybavená kuchyně a prostorná vstupní hala. Celkem 117 metrů čtverečních, třicet kroků od pražského Staroměstského náměstí, z klenutých stropů na vás dýchá historie. Nájemné pouhých 21 tisíc korun − ještě na začátku letošního března byste v takovém bytě zaplatili dvojnásobek i trojnásobek. Pokud by byl vůbec k mání k dlouhodobému pronájmu. Obvykle se taková apartmá v historickém centru nabízela turistům, a zisk majitele byl tak ještě vyšší. reklama