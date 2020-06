Foto: HN – Milan Bureš "Musíte nějak pochopit realitu, a ne pořád jen žít ve svých iluzích," myslí si Kvido Štěpánek, který vlastní a už třicet let řídí společnost Isolit-Bravo s pětistovkou zaměstnanců.

Česká vláda stále odmítá přijmout dětské uprchlíky z přeplněných řeckých táborů. Občanská iniciativa Češi pomáhají ohlásila, že je připravena se o ně postarat. Na akci chce finančně přispět také podnikatel a filantrop Kvido Štěpánek. Tvrzení vlády, že namísto malých dětí mohou přijít rizikoví pubescenti, nechápe: "Sedmnáct let nám bylo všem. To přece není trestný čin. No tak jim je sedmnáct. Až jim bude 37, bude jim 37. Pořád to jsou lidi."

Stěny úzké chodby vedoucí ke kanceláři Kvida Štěpánka jsou poseté plaketami, diplomy, obrázky i fotografiemi. Jako výraz díků je do továrny v Jablonném nad Orlicí posílají rodiny s handicapovanými dětmi, hospice, seniorské či protikorupční organizace, pořadatelé letních táborů nebo třeba spolky usilující o obnovu kostelních varhan. reklama