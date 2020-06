Petr Kasa rozjel se svým mladším bratrem Martinem v roce 1999 jeden z prvních českých e-shopů Kasa.cz. O několik let později ho prodali za stovky milionů, dali si na nějaký čas oddych a pak šli narušovat zaběhané pořádky znovu, tentokrát s on-line lékárnou Pilulka.cz. O tom, jaké byly jeho byznysové rozjezdy, hovořil v novém Podcastu Poprvé: "Způsob podnikání byl osm devět let po revoluci takový partyzánský, lidé měli svůj american dream. Náš byznys nikdy nebyl vydělávat peníze, náš byznys byl něco tvořit a budovat. To je naše životní DNA."