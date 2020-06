"Stojím si za tím, že by Facebook neměl posuzovat, jestli je pravda všechno, co lidé na internetu říkají," řekl minulý týden Mark Zuckerberg v rozhovoru pro konzervativní TV Fox News.

Americký list Wall Street Journal zveřejnil dva roky starou interní analýzu Facebooku, která potvrzuje, že globální sociální síť pomáhá posilovat hlasy extremistů a rozděluje společnost. I když to Facebook ví už dlouho, své fungování přesto nezměnil. Bojí se odlivu skalních uživatelů a kritiky konzervativců, kteří ho dlouhodobě obviňují z omezování svobody slova.

Cílem Facebooku je spojovat lidi po celém světě. Nyní jsou tu ale hnutí, která požadují konec globálního propojování. Proto musíme přijít na to, jak Facebook podpoří, aby globální komunita fungovala pro každého," napsal Mark Zuckerberg před třemi lety. Ve svém příspěvku tehdy mimo jiné slíbil, že jeho sociální síť zamezí rozdělování lidí do názorových "bublin". Právě to se Facebooku už od jeho spuštění před 16 lety vyčítá.