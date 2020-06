Sdílená představa, že nadcházející ekonomická krize zastaví Babišovu dominanci, je lichá. Jde o první krizi, kdy se nebude muset šetřit, takže premiér může své voličské skupiny pokropit penězi. Navíc dovedně hraje na nacionální strunku, čímž bere voliče komunistům, SPD a Klausovi mladšímu. Opozice oslovuje jen své vlastní voliče a "druhé straně" nedokáže srozumitelně nabídnout lepší perspektivu.

Zatím se obecně soudilo, že jediné, co může Andreje Babiše odstavit od moci, je ekonomická krize. Teze zněla: Babiš nebude mít na plnění všech svých slibů, bude tak zničen jeho základní příběh, který stojí na tom, že "bude líp", a lidé se poohlédnou po někom jiném. Jenže co když to tak není? Co když Babiš vzejde z krize, která nyní přichází, ještě posílen? Zatím si vede dobře, v první fázi krize preference jeho hnutí ještě narostly. Tady je deset důvodů, které nasvědčují tomu, že to vydrží.