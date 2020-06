Foto: Henrik Saxgren Peter Høeg patří k nejpopulárnějším evropským spisovatelům, jeho knihy Cit slečny Smilly pro sníh se celosvětově prodalo přes 20 milionů výtisků.

"To zní... pateticky," řekne Lisa v choulostivé románové scéně spisovateli Peterovi, který se s ní po ušlechtilé výmluvě odmítl vyspat. Populární dánský autor Peter Høeg, který do role vypravěče obsadil své alter ego, to vlastně říká sám sobě.

Høegův nový román Tvýma očima je v porovnání se staršími díly méně vtipný a víc se bere vážně. Jako by patos měl zvýšit věrohodnost výprav do lidského vědomí, o které tu jde především. Knihu, kterou právě vydalo nakladatelství Argo, do češtiny přeložil Robert Novotný.